CAE : invitée à une webdiffusion modérée par RBC au sujet de la COVID-19 et de son incidence

RBC Marchés des capitaux organise une conférence téléphonique avec l'équipe de direction de CAE le lundi 23 mars à 11 h (HE). Marc Parent, président et chef de la direction, Sonya Branco, vice-présidente, Finances et chef de la direction financière ; et Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs à CAE, prendront part à cet appel, lequel sera modéré par Steve Arthur, analyste financier à RBC Marchés des capitaux.

Cette webdiffusion a pour objectif de fournir des renseignements sur l'incidence que pourrait avoir l'évolution continuelle de la COVID-19, et les mesures à adopter pour l'atténuer. La discussion sera axée sur la résilience du modèle d'affaires de CAE, le statut de notre bilan et notre flexibilité, ainsi que les mesures opérationnelles et financières mises en place par CAE en cette période sans précédent.

La réunion sera diffusée en direct à cette adresse : https://www.veracast.com/webcasts/rbc/meetings/5zfdM1kv.cfm

Peu de temps après la séance, une rediffusion sera disponible sur le site Web de CAE jusqu'au 30 mars.

Événement : Conversation avec l'équipe de direction de CAE : faire face à une période sans précédent

Date : Le lundi 23 mars 2020

Heure : 11h HE