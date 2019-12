CAE : lance le continuum de formation Académie CAE TRAX pour l'entraînement des élèves-pilotes militaires

Aujourd'hui, à l'occasion du salon I/ITSEC (Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference), le plus important événement mondial dans le domaine de l'entraînement et de la simulation militaires, CAE a présenté

CAE TRAX Academy, un continuum de formation intégré et évolué, conçu pour offrir un rendement plus rapide et plus efficace en matière d'entraînement des élèves-pilotes militaires.

CAE a également lancé le simulateur en réalité virtuelle (RV) CAE Sprint, qui fait partie intégrante de CAE TRAX Academy, afin de permettre l'apprentissage à un rythme adapté à chacun dans un environnement virtuel immersif et haute-fidélité. Le simulateur en RV CAE Sprint comprend un casque de réalité virtuelle, un dispositif haptique, des commandes de vol physiques, un générateur d'images CAE Medallion et un entraîneur virtuel CAE. En outre, il s'appuie sur CAE Rise (renseignements en temps réel et évaluations normalisées) pour des notations et des évaluations objectives.

Lors du salon I/ITSEC, CAE présentera des démonstrations de CAE TRAX Academy, y compris les outils d'apprentissage numériques, les simulateurs en RV CAE Sprint et un dispositif d'entraînement au vol T-6C. Les démonstrations montreront la progression du continuum de formation (apprendre, s'exercer et performer) avec l'intégration permanente de CAE Rise pour fournir les analyses de données et les analyses prédictives nécessaires à l'amélioration continue et à la formation sur les circuits fermés.

« Les forces de défense du monde entier sont actuellement confrontées à un défi croissant, qui consiste à produire des pilotes plus rapidement et plus efficacement sans nuire aux normes de qualité qui ont fait la réputation de l'entraînement des pilotes militaires », explique Joe Armstrong, vice-président, Exploitation commerciale mondiale - Produits et solutions, CAE. « Les technologies numériques d'aujourd'hui, telles que la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et l'analyse des données, permettent une nouvelle approche de l'entraînement des pilotes, plus adaptée au rythme de chacun et à l'apprentissage des élèves. En tant que chef de file de l'intégration de systèmes de formation, CAE TRAX Academy est la réponse de CAE à la redéfinition de la façon dont les élèves-pilotes militaires apprennent, s'exercent puis performent sur le chemin qui les mène à devenir pilotes. »

CAE TRAX Academy est une suite d'outils d'apprentissage numériques et de moyens de formation complète et intégrée, conçue pour rationaliser le rendement des pilotes dès le début de leur formation de premier cycle. D'abord, les élèves-pilotes utilisent des outils numériques, tels qu'une application mobile et des didacticiels en réalité virtuelle, pour apprendre et comprendre les tâches et les procédures de formation requises. Ensuite, ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris dans le dispositif d'entraînement en réalité virtuelle CAE Sprint. Unique en son genre, le simulateur en réalité virtuelle CAE Sprint comprend l'entraîneur virtuel CAE, qui fournit des instructions immédiates et applicables, ainsi que CAE Rise, qui évalue les progrès et mesure les réalisations dans la maîtrise de la tâche ou de la procédure requise. Enfin, les élèves performent ce qu'ils ont pratiqué et démontrent leurs compétences dans un simulateur haute-fidélité, ce qui permet également à CAE Rise d'aider l'instructeur à valider les progrès des élèves.

Le simulateur en réalité virtuelle CAE Sprint permet aux élèves-pilotes de s'exercer aux tâches, aux procédures et aux manœuvres de formation dans un environnement virtuel immersif et abordable. CAE a amélioré le réalisme et la fidélité du simulateur en réalité virtuelle CAE Sprint par rapport aux autres simulateurs en RV en offrant une acuité et une interaction complètes dans le poste de pilotage, en intégrant une rétroaction haptique et en utilisant le générateur d'images CAE Medallion pour rendre le contenu de la base de données. De plus, le simulateur en réalité virtuelle CAE Sprint est doté de l'entraîneur virtuel CAE, qui assure l'intervention et la correction audio, et de CAE Rise, qui mesure objectivement les progrès et les compétences des élèves.

« L'an dernier, nous avons lancé le programme de recherche et développement en veille numérique afin d'innover dans l'élaboration de solutions de formation de prochaine génération », indique Philippe Perey, chef de la technologie - Défense et sécurité, CAE. « CAE TRAX Academy et le simulateur en réalité virtuelle CAE Sprint sont des exemples de notre transformation numérique appliquée à l'entraînement des pilotes et notre réponse aux défis très réels auxquels font face de nombreuses forces de défense pour accroître le rendement des pilotes de façon efficace et rentable. »

