CAE : nomme Heidi R. Wood à titre de présidente de groupe, Défense et sécurité par intérim afin de remplacer Todd Probert

CAE a annoncé aujourd'hui que Todd Probert, qui a été nommé au poste de président de groupe, Défense et sécurité en janvier 2020, quittera ses fonctions le 26 juin pour poursuivre sa carrière au sein du secteur de la sécurité nationale des États-Unis.

« Todd est passionné par le secteur de la sécurité nationale américaine et il a décidé de quitter ses fonctions à CAE pour poursuivre sa carrière dans ce domaine. Nous lui souhaitons la meilleure des réussites dans ce retour à sa carrière précédente », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Heidi R. Wood, qui s'est récemment jointe à CAE à titre de vice-présidente exécutive, Développement des affaires et Initiatives de croissance, agira à titre de dirigeante par intérim alors que nous entamons les démarches pour trouver un nouveau président de groupe. Notre secteur Défense est composé d'une excellente équipe mondiale et nous continuerons à appuyer nos clients avec les solutions d'entraînement et de missions les plus innovatrices au monde. »

Avant de se joindre à CAE, Heidi s'est établie en tant que de leader d'opinion dans l'industrie de l'aéronautique et de la défense, tant dans ses fonctions chez Morgan Stanley que plus récemment au sein de L3 Technologies, où elle a dirigé la fusion avec Harris Corporation, ce qui en fait le 6e plus important maître d'œuvre américain dans le domaine de la défense.