CAE : termine les mises à niveau des dispositifs d'entraînement au vol CT-156 et CT-155 pour le programme NFTC à la 15e escadre à Moose Jaw

En prévision du salon I/ITSEC (Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference), le plus important événement mondial dans le domaine de l'entraînement et de la simulation militaires qui aura lieu la semaine prochaine à Orlando (Floride), CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle a effectué d'importantes mises à niveau des dispositifs d'entraînement au vol CT-156 Harvard (T-6) et CT-155 Hawk utilisés dans le cadre du programme d'entraînement en vol de l'OTAN au Canada (NFTC) à la 15e escadre à Moose Jaw, au Canada.

Les mises à niveau ont été effectuées sur trois dispositifs d'entraînement au vol CT-156 Harvard et un dispositif d'entraînement au vol CT-155 Hawk, largement utilisés pour les éléments d'entraînement au sol du programme d'entraînement des pilotes NFTC. CAE a remplacé le matériel informatique sur les simulateurs, ajouté de nouveaux systèmes d'affichage visuel, mis à jour les postes des instructeurs et mis à niveau les générateurs d'images de la dernière série CAE Medallion. CAE va maintenant commencer la mise à niveau du dispositif d'entraînement au vol CT-155 Hawk situé à la 4e escadre à Cold Lake, qui est utilisé dans le cadre de la phase IV de l'entraînement initial des pilotes de chasse dans le cadre du programme NFTC.

« Le système d'entraînement au sol et l'utilisation de simulateurs sont devenus de plus en plus importants pour l'entraînement des pilotes militaires », explique France Hébert, vice-présidente et directrice générale, CAE Canada. « Grâce aux dispositifs d'entraînement au vol mis à niveau qui sont utilisés pour l'entraînement en vol de l'OTAN au Canada, nous serons maintenant en mesure d'offrir un entraînement au sol plus immersif et plus réaliste, ce qui contribuera à la prestation plus efficace et efficiente de l'entraînement en vol. »

L'efficacité des dispositifs d'entraînement au vol CT-156 Harvard et CT-155 Hawk mis à niveau profite déjà aux élèves-pilotes. Les nouveaux systèmes visuels apportent plus de réalisme dans l'environnement synthétique et ont permis de répéter dans les simulateurs des tâches de formation telles que le vol en formation et les scénarios tactiques, améliorant ainsi l'efficience de l'exécution de ces tâches pendant l'entraînement en vol.

En tant que maître d'œuvre du programme NFTC, CAE exploite les installations de la base NFTC, fournit l'instruction en classe et la formation sur simulateur, et appuie l'entraînement en vol à l'aide d'une flotte d'aéronefs Beechcraft T-6 (CT-156 Harvard) et BAE Systems Hawk (CT-155 Hawk). CAE gère le programme NFTC donné à la 15e escadre à Moose Jaw et la 4e escadre à Cold Lake. Le programme est conçu et livré en collaboration avec le gouvernement du Canada afin d'appuyer l'entraînement des pilotes pour l'Aviation royale canadienne et les forces militaires alliées. Le programme NFTC combine l'entraînement de base, l'instruction avancée et la formation sur avion de chasse d'entraînement dans le cadre du programme complet d'entraînement des pilotes militaires.