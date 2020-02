CAESARS ENTERTAINMENT : en perte au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Caesars Entertainment a dévoilé mardi soir ses résultats au titre de son quatrième trimestre 2019. Ainsi, le groupe américain de casinos a accusé une perte nette de 304 millions de dollars sur la période, ou -45 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 198 millions de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet visait une perte par action de 8 cents.Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 2,17 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019, en hausse de 2,6% sur un an. Le consensus FactSet visait 2,13 milliards.