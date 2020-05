Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Caesars Entertainment a dévoilé lundi soir ses résultats au titre de son premier trimestre 2020. Ainsi, le groupe américain de casinos a publié un bénéfice net de 189 millions de dollars sur la période, ou 28 cents par action, à comparer avec une perte nette de 217 millions de dollars, ou -32 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le groupe accuse toutefois une perte par action de 36 cents. Le consensus Zacks visait une perte par action de 17 cents.Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 1,83 milliard de dollars au premier trimestre 2020, en baisse de 13,6% sur un an. Le consensus FactSet visait 2,01 milliards.