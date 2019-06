Caesars Entertainment : La valeur du jour à Wall Street ELDORADO RESORTS va fusionner avec CAESARS ENTERTAINMENT

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le monde des casinos est agité par une grosse opération lundi. En effet, l’américain Eldorado Resorts a annoncé le rachat de son homologue Caesars Entertainment dans un deal à 17,3 milliards de dollars (dette incluse). L'offre mêle cash et titres d’Eldorado et valorise les actions Caesars au prix unitaire de 12,75 dollars. Cela consiste en 8,40 dollars par action en cash et 0,0899 action ordinaire d'Eldorado pour chaque action ordinaire de Caesars. A Wall Street, L’opération se traduit par un bond de 15% pour Caesars et un recul de 8,73% pour Eldorado.Dans le détail, Eldorado et Caesars détiendront respectivement environ 51 % et 49 % des actions en circulation du nouveau groupe, qui prendra le nom de Caesars. Ce dernier deviendra alors un concurrent de poids face aux géants du secteur tels que Las Vegas Sands Corp, Wynn Resorts ou encore MGM Resorts International.L'accord intervient quelques mois après que Caesars ait accepté de donner à Carl Icahn, plusieurs sièges au conseil d'administration. L'investisseur milliardaire s'est dit satisfait de la transaction.La clôture de l'opération est attendue au premier semestre 2020.Lors du premier trimestre 2019, Caesars Entertainment a réalisé un chiffre d'affaires de 2,12 milliards de dollars et une perte nette de 217 millions de dollars. De son côté, Eldorado Resorts a publié un revenu net d'environ 628 millions de dollars et un bénéfice net de plus de 38 millions de dollars.