CAFOM : François Rosset nommé patron d'Habitat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cafom, propriétaire notamment de la chaine d'ameublement Habitat, a nommé François Rosset en qualité de directeur général d’Habitat à compter du 17 septembre 2018. Spécialisé dans l'omnicale chez Kering depuis 2015, François Rosset a pour mission d’accélérer le développement d’Habitat, dont les revenus ont progressé de 7% à fin juin 20181, en capitalisant sur les fondamentaux de la marque et sa capacité de rayonnement à l’international. L’objectif est de faire d’Habitat une marque de design résolument omnicanale et de l’inscrire durablement dans une trajectoire de croissance rentable.Hervé Giaoui, président de Cafom, déclare : " François a démontré, pendant plus de 15 ans, sa capacité à développer des marques internationales. Je suis persuadé qu'il saura révéler le potentiel d'Habitat pour en faire à nouveau un fleuron du design. "