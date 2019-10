CAFOM : se sépare d'Habitat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cafom bondit de 19,75% à 5,70 euros à la Bourse de Paris après avoir annoncé la vente d’Habitat. Ces dernières années, les difficultés rencontrées par sa filiale d'ameublement ont impacté les performances du groupe. Après de fortes mesures de restructurations mises en place, Cafom a finalement décidé de s’en séparer et se concentrer sur l‘exploitation de franchises en Outre-mer (But, Darty et Habitat à ce jour) et des sites e-commerce (Vente-unique.com et DirectLowCost.com). Il espère parvenir à une transaction dans les prochains mois.Habitat exploite 36 magasins en propre dont 27 en France métropolitaine, 1 à Monaco, 5 en Espagne et 3 en Suisse. Par ailleurs, la marque dispose de 39 en franchise à travers le monde.Au premier semestre 2019, elle a fait état d'une réduction de sa perte nette. Celle-ci est ressortie à 5,4 millions d'euros contre 11,5 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle s'est elle élevée à 2,6 millions contre 4,6 millions.Quant au chiffre d'affaires, il s'est établi en progression de près de 2% sur la période, à 56,3 millions sur une base retraitée des magasins fermés ou en cours de fermetures.Cafom a mis en place de fortes mesures de restructuration pour faire face aux difficultés rencontrées par le pôle, ce qui est notamment passé par un changement dans les équipes opérationnelles, une refonte de l'offre produit, des fermetures de foyers de perte, ou encore le développement d'une approche omni-canal.En septembre 2018, Habitat s'est également doté d'un Directeur Général, François Rosset, auparavant spécialisé dans l'omnicale chez Kering.Malgré ces efforts, Cafom envisage désormais de se séparer d'Habitat et assure rechercher les meilleures opportunités pour soutenir le développement de la marque à long terme.Il informera le marché de toute évolution significative de l'opération envisagée dans le respect des obligations réglementaires.