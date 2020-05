CAFOM: un bon premier trimestre, mais le covid-19 a pénalisé l'activité sur le semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d'affaires semestriel (au 31 mars 2020) de Cafom, spécialiste de l'équipement de la maison, est ressorti à 153 millions d'euros, en repli de 1,6% en données retraitées, fortement pénalisée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Au premier trimestre, l'activité était en progression de 4,6%.L'activité en Outre-mer a affiché une progression au 1er trimestre de 3,2% et une hausse à fin février (sur 2 mois) de 1,6%. Mais les ventes ont chuté de près de 40% sur le seul mois de mars en raison de la fermeture des magasins. Le pôle Outre-Mer affiche ainsi un volume d'affaires de 99,3 millions d'euros sur 6 mois, soit un recul de 4,0% par rapport au 1er semestre de l'année précédente.Le pôle e-Commerce enregistre une croissance de 3,3% à données comparables, à 53,7 millions d'euros, porté par la performance commerciale de Vente-unique.com (+5,8%).Les résultats semestriels ainsi que l'activité du 3ème trimestre seront affectés par la crise sanitaire. Dans ce contexte, le groupe a engagé un plan d'actions rigoureux afin d'en réduire les conséquences, notamment par un recours aux mesures de chômage partiel et une renégociation des loyers avec les bailleurs.Le groupe a également obtenu des prêts garantis par l'Etat (PGE), auprès de ses banques partenaires en France métropolitaine et en Outre-Mer, pour consolider sa trésorerie.