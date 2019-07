Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires du 3ème trimestre et des 9 premiers mois de l'exercice 2018-2019 (période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019).

En M€ 2017-2018 2017-2018

retraité[1] 2018-2019[2] 1er semestre[3] 216,2 209,3 212,5 3ème trimestre 100,0 96,7 93,2 9 mois 316,2 306,0 305,7

Le Groupe Cafom a enregistré un chiffre d'affaires de 93,2 M€ au 3ème trimestre (après application de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu), contre 96,7 M€ en données retraitées sur la même période de l'exercice précédent. Ceci porte le chiffre d'affaires du Groupe sur les 9 premiers mois à 305,7 M€, stable par rapport à l'exercice précédent en données retraitées.

Outre-Mer : -3%

Le chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer ressort à 150,7 M€ contre 155,5 M€ un an plus tôt.

Le recul de chiffre d'affaires s'explique toujours majoritairement par l'introduction, fin 2018, de la Taxe Générale à la Consommation (TGC) en Nouvelle-Calédonie sans répercussion sur le prix de vente public. Cette nouvelle taxe entraine une baisse mécanique du chiffre d'affaires HT de 20% compte-tenu du mix produit.

L'activité sur les autres territoires a été affectée par des évènements conjoncturels, notamment en début d'exercice par les mouvements sociaux des « Gilets jaunes » à La Réunion où la tendance s'améliore progressivement au 3ème trimestre.

La fin de l'exercice sera animée par la montée en puissance du deuxième magasin Darty en Martinique, ouvert fin mai, et le transfert, effectif depuis le 19 juillet dernier, d'un magasin Darty en Guadeloupe dans la nouvelle zone commerciale de Dothémare aux Abymes (retail park « Family Plaza » au sein du Parc d'activités La Providence). L'ouverture d'un magasin But dans cette même zone commerciale, prévue dans les prochaines semaines, produira ses effets sur le prochain exercice.

Habitat : stable

Le chiffre d'affaires du pôle Habitat est stable, à 78,4 M€, par rapport à 2017–2018 retraité de la fermeture des 6 magasins allemands (cf. communiqué du 12 avril 2019).

Les ventes Internet sur le site www.habitat.fr poursuivent leur montée en puissance et représentent une part croissante du volume d'activité consolidé.

Le Groupe poursuit le développement de son activité de franchiseur de l'enseigne Habitat. Un premier magasin en franchise a ouvert au Maroc (Casablanca) au cours du troisième trimestre de l'exercice et un 6ème est prévu en Thaïlande d'ici à la fin de l'année.

e-Commerce : +6%

2017-2018 2018-2019 Chiffre d'affaires 72,0 76,6

Le pôle e-Commerce enregistre une croissance de +6%, à 76,6 M€.

Vente-unique.com enregistre une croissance de +10%, marqué par une progression à l'international de +22%. L'activité hors France représente désormais 42% du chiffre d'affaires consolidé (+ 4 points en un an).

Vente-unique.com confirme son objectif pour l'exercice 2019 de réaliser une croissance à deux chiffres, tout en conservant un niveau exemplaire de rentabilité, avant d'entamer un nouveau cycle de croissance, porté par l'extension de sa plateforme logistique européenne d'Amblainville.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat, est également le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son). Il est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et détient également le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

