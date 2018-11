12/11/2018

Le Groupe Cafom, acteur européen de l'équipement de la maison, annonce son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2017-2018 (période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018).

En M€

Données non auditées 2016-2017 2016-2017

retraité[1] 2017-2018

Variation retraitée Chiffre d'affaires 397,0 389,0 413,7 +6,4%

Le Groupe enregistre un 5ème exercice consécutif de croissance et une augmentation solide de son chiffre d'affaires, affichant le taux de croissance le plus élevé de ces cinq dernières années. Il dépasse pour la première fois la barre des 400 M€ de chiffre d'affaires. A 413,7 M€, les facturations sont en progression de 4,2% en données publiées et de 6,4% en retraitant les activités non poursuivies au sein du pôle Habitat (application de la norme IFRS5).

Pôle Outre-Mer : un potentiel de développement encore important

En M€

Données non auditées 2016-2017

2017-2018

Variation Pôle Outre-Mer 197,8 208,4 +5,4%

En Outre-Mer, CAFOM termine l'exercice sur un chiffre d'affaires de 208,4 M€, en progression de +5,4%. Tous les territoires ont contribué à la croissance à l'exception de Saint-Martin où un seul des deux magasins a réouvert en décembre 2017 après les ouragans.

Le Groupe a également réussi le démarrage de son nouveau magasin DARTY, le deuxième sous cette enseigne en Guadeloupe, implanté à la place du magasin CONNEXION[2].

A périmètre comparable, l'activité a progressé de 4,5% sur l'exercice et confirme le potentiel de développement en Outre-Mer. Le Groupe prévoit d'entretenir cette dynamique, notamment par le déménagement de deux magasins (un DARTY en Guadeloupe et un BUT en Martinique) et la création d'un nouveau magasin BUT en Guadeloupe dans le courant de l'année 2019 afin d'optimiser son réseau.

Pôle Habitat : retour à la croissance confirmé et arrivée d'un nouveau DG

En M€

Données non auditées 2016-2017

retraité 2017-2018

Variation retraitée Pôle Habitat 104,5 109,5 +4,7%

Le pôle Habitat a généré un chiffre d'affaires de 109,5 M€ sur l'exercice. Hors impact de l'arrêt des activités en Norvège[3] et des magasins classés en activités non poursuivies, les facturations sont ainsi en hausse de 4,7% par rapport à la même période de l'exercice 2017.

Cette progression est portée par les ouvertures de nouveaux magasins en propre en France (Roncq depuis octobre 2017 et Metz depuis décembre 2017) et en Suisse (Genève depuis décembre 2017, Zurich Dübendorf fin mars 2018 et Suhr fin août 2018). A périmètre comparable, le chiffre d'affaires est également en hausse (+0,8%), témoignant de la reconquête commerciale engagée.

Le réseau de franchisés est également en cours d'expansion avec des ouvertures réalisées au cours de l'exercice en Italie, au Guatemala, en Algérie et à Hong-Kong et des ouvertures programmées au Maroc, en Thaïlande et en Corée du Sud.

La fin de l'exercice a surtout été marquée par la nomination, le 17 septembre, de François Rosset en qualité de Directeur Général d'Habitat[4]. François Rosset a pour mission d'accélérer le développement d'Habitat en capitalisant sur les fondamentaux de la marque et sa capacité de rayonnement à l'international. L'objectif est de faire d'Habitat une marque de design résolument omnicanale et de l'inscrire durablement dans une trajectoire de croissance rentable.

Pôle e-Commerce : nouvel exercice de croissance à 2 chiffres

En M€

Données non auditées 2016-2017

2017-2018

Variation Pôle e-Commerce 86,7 95,8 +10,6%

L'activité du pôle e-Commerce progresse de 10,6%, grâce à Vente-unique.com qui atteint son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres (+14%), conforme à la tendance enregistrée au cours des 6 derniers exercices[5]. En parallèle, DirectLowCost.com, qui contribue pour environ 10% de l'activité du pôle, poursuit son recentrage pour limiter son exposition au risque pays.

L'Europe du Sud est le principal moteur de la croissance de Vente-unique.com, porté par la montée en puissance de l'Italie (depuis début d'année 2017) et du Portugal (janvier 2018), sur un marché du meuble qui accélère sa transition des magasins physiques vers l'e-commerce.

Vente-unique.com vise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2018-2019 grâce à ses capacités logistiques accrues et à l'ouverture, fin octobre 2018, d'une nouvelle déclinaison du site Internet en Pologne.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat (boutiques en Europe continentale) et des sites Internet vente-unique.com (France, Espagne, Allemagne et Belgique) et directlowcost.com (B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outre-mer.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom : ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74 cafom@actus.fr nbouchez@actus.fr

[1] Chiffre d'affaires retraité en application de la norme IFRS5 sur les activités poursuivies

[2] Au 30 septembre, le closing de l'acquisition n'étant pas encore intervenu, ce nouveau magasin ne contribue donc sur l'exercice qu'à hauteur des approvisionnements réalisés par le Groupe, pour un peu plus de 2 M€

[3] Voir communiqué de presse du 9 mai 2018

[4] Voir communiqué de presse du 13 septembre 2018

[5] Voir communiqué de presse de Vente-unique.com du 12 novembre 2018

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Information sur chiffre d′affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55944-cafom_ca_2018_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews