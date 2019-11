12/11/2019

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires de l'exercice 2018-2019 (période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019).

Comme annoncé le 3 octobre 2019, le Conseil d'Administration de CAFOM a décidé d'engager un processus de cession de sa filiale Habitat. En conséquence, le Groupe a décidé pour la clôture des comptes au 30 septembre 2019 de classer le pôle Habitat en actif destiné à être cédé (norme IFRS 5). Les produits des activités du pôle Habitat ne sont donc plus retenus dans le chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

En M€ 2017-2018 2017-2018

retraité[1] 2018-20191 Pôle Outre-Mer 207,6 204,6 201,8 Pôle e-Commerce 95,8 95,8 103,8 Groupe 303,4 300,5 305,6

Le Groupe Cafom a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 305,6 M€ (après application de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu), contre 300,5 M€ en données retraitées sur la même période de l'exercice précédent, soit une croissance annuelle de +1,7% à données comparables.

Outre-Mer : -1,4%

Le chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer ressort à 201,8 M€ contre 204,6 M€ un an plus tôt en données comparables

Le recul de chiffre d'affaires s'explique majoritairement par l'introduction, fin 2018, de la Taxe Générale à la Consommation (TGC) en Nouvelle-Calédonie sans répercussion sur le prix de vente public. Cette nouvelle taxe, qui aurait pu entrainer une baisse mécanique du chiffre d'affaires HT de 20% compte-tenu du mix produit, a vu son impact limité sur l'exercice à 13%.

L'activité sur les autres territoires a été affectée par des évènements conjoncturels, notamment en début d'exercice par les mouvements sociaux des « Gilets jaunes » à La Réunion où la tendance s'est progressivement améliorée les trimestres suivants.

Le Groupe a procédé au transfert, effectif depuis le 19 juillet dernier, d'un magasin Darty en Guadeloupe dans la nouvelle zone commerciale de Dothémare aux Abymes (retail park « Family Plaza » au sein du Parc d'activités La Providence). L'ouverture d'un magasin But dans cette même zone commerciale a eu lieu en octobre 2019 et produira ses effets sur le prochain exercice.

e-Commerce : +8,3%

Le pôle e-Commerce enregistre une croissance de +8,3%, à 103,8 M€.

Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires en croissance organique de +11% sur un an. Ce niveau de facturations, supérieur à l'objectif annuel, permet à l'expert de la vente en ligne de mobilier en Europe d'enregistrer un 8ème exercice consécutif de croissance à deux chiffres.

Afin de préserver son potentiel de croissance rentable, Vente-unique.com a démarré, début juillet, l'exploitation d'une nouvelle zone de stockage de plus de 24 000 M² de sa plateforme logistique européenne d'Amblainville dans l'Oise, passant ainsi de 27 000 m² à 51 000 m². Cette capacité additionnelle soutiendra la dynamique de croissance sur l'exercice 2019-2020 et à moyen terme.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat, est également le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son). Il est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et détient également le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

[1] Chiffre d'affaires retraité après prise en compte de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu

