Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2019-2020 (période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020).

Comme annoncé le 3 octobre 2019, le Conseil d'Administration de CAFOM a engagé un processus de cession de sa filiale Habitat. En conséquence, le pôle Habitat est classé en actif destiné à être cédé (norme IFRS 5). Les produits des activités du pôle Habitat ne sont donc plus retenus dans le chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

En M€ - données non auditées 2018-2019 2018-2019

retraité[1] 2019-2020 Pôle Outre-Mer 104,9 103,4 99,3 Pôle e-Commerce 52,4 52,0 53,7 Groupe 157,2 155,4 153,0

Après un premier trimestre encourageant, en progression de +4,6% sur une base retraitée après application de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu, et un début de deuxième trimestre dans la même dynamique, l'activité du Groupe a été fortement pénalisée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Le chiffre d'affaires semestriel ressort ainsi à 153,0 M€, en repli de 1,6% en données retraitées.

Outre-Mer : 99,3 M€

L'activité en Outre-mer a été impactée par la fermeture de l'ensemble des magasins depuis le 16 mars (23 mars en Nouvelle-Calédonie). Ainsi, après un 1er trimestre en progression de 3,2% et un 2ème trimestre en hausse de 1,6% à fin février (2 mois), les ventes ont chuté de près de 40% sur le seul mois de mars. Le pôle Outre-Mer affiche ainsi un volume d'affaires de 99,3 M€ sur 6 mois, soit un recul de 4,0% par rapport au 1er semestre de l'année précédente.

Ce volume d'affaires intègre l'apport de la société DIMECO en Guadeloupe (exploitation d'un magasin Connexion transformé en magasin Darty). Hors croissance externe, le pôle affiche des facturations en repli de 5,6%.

Le repli d'activité s'est accéléré en avril avant la réouverture progressive des magasins en Nouvelle-Calédonie (20 avril) puis dans les autres territoires (11 mai), dans le respect des contraintes sanitaires.

e-Commerce : 53,7 M€

Le pôle e-Commerce enregistre une croissance de +3,3% à données comparables, à 53,7 M€, porté par la performance commerciale de Vente-unique.com (+5,8%).

Les mesures de confinement ont créé un attentisme des consommateurs et augmenté les contraintes logistiques (préparation des commandes, livraison et installation) entrainant un repli des ventes sur les dernières semaines du semestre. Dans ce contexte, Vente-unique.com, dont le plan de continuité d'activité a permis de maintenir une exploitation normale durant toute la crise, a pris la décision stratégique de mettre en œuvre temporairement une politique commerciale moins agressive pour optimiser le retour sur investissement de ses campagnes et préserver ses marges.

Après cette fin de semestre en retrait, Vente-unique.com enregistre, depuis début avril, un rythme de développement supérieur à sa moyenne historique.

Autres informations

Les résultats semestriels ainsi que l'activité du 3ème trimestre seront impactés par la crise sanitaire. Dans ce contexte, le Groupe a engagé un plan d'actions rigoureux afin d'en réduire les conséquences, notamment par un recours aux mesures de chômage partiel et une renégociation des loyers avec les bailleurs. Le Groupe a également obtenu des prêts garantis par l'Etat (PGE), auprès de ses banques partenaires en France métropolitaine et en Outre-Mer, pour consolider sa trésorerie.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat, est également le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son). Il est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et détient également le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

[1] Chiffre d'affaires retraité après prise en compte de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu

