10/02/2020

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2019-2020 (période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019).

Comme annoncé le 3 octobre 2019, le Conseil d'Administration de CAFOM a engagé un processus de cession de sa filiale Habitat. En conséquence, le pôle Habitat est classé en actif destiné à être cédé (norme IFRS 5). Les produits des activités du pôle Habitat ne sont donc plus retenus dans le chiffre d'affaires consolidé du Groupe.

En M€ - données non auditées 2018-2019 2018-2019

retraité[1] 2019-2020 Pôle Outre-Mer 57,7 56,8 58,6 Pôle e-Commerce 25,5 25,3 27,3 Groupe 83,2 82,1 85,8

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Cafom s'élève à 85,8 M€, en croissance de +4,6% sur une base retraitée après application de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu. Les deux pôles d'activité sont en croissance en ce début d'exercice.

Outre-Mer : +3,2%

Le chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer ressort à 58,6 M€, en progression de 3,2% sur une base retraitée. Cette progression intègre l'apport de la société DIMECO en Guadeloupe (exploitation d'un magasin Connexion transformé en magasin Darty). Hors croissance externe, le pôle affiche des facturations en hausse organique de +0,3%.

Par région, la Guadeloupe récolte les fruits de la politique d'investissements mise en œuvre par le Groupe (acquisition, ouverture et déménagement) alors que la Réunion, fortement impacté par les mouvements sociaux de fin 2018, bénéficie d'un effet de base favorable. A l'inverse, l'activité en Martinique a été à nouveau pénalisée par les grèves de décembre 2019.

e-Commerce : +7,7%

Le pôle e-Commerce enregistre une croissance de +7,7% à données comparables, à 27,3 M€, porté par la performance commerciale de Vente-unique.com (+9%).

Cette performance est remarquable dans la mesure où Vente-unique.com avait enregistré une croissance de +14% au 1er trimestre de l'exercice 2018-2019, supérieure à la tendance enregistrée sur l'ensemble de l'exercice (+11%).

En France, Vente-unique.com commence à tirer profit de la disponibilité accrue de ses produits, fruit de l'extension du site logistique d'Amblainville en fin d'exercice 2018-2019. La croissance ressort ainsi à +7%, soit plus du double de la progression enregistrée sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019 (+3%).

A l'international, Vente-unique.com progresse plus rapidement (+12%) et réalise désormais 43% de ses ventes hors de France, soit 1 point de plus que lors de la même période de l'exercice précédent.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat, est également le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son). Il est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et détient également le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom : ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74 cafom@actus.fr nbouchez@actus.fr

[1] Chiffre d'affaires retraité après prise en compte de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu

