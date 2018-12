Cafom : Habitat en Allemagne

17/12/2018

Le Groupe Cafom, acteur européen de l'équipement de la maison, annonce que Habitat Deutschland GmbH, filiale d'Habitat en Allemagne, a demandé l'ouverture d'une procédure collective. L'activité des magasins des autres filiales du Groupe n'est pas impactée par cette procédure.

Habitat Deutschland GmbH a contribué au chiffre d'affaires annuel consolidé du Groupe Cafom à hauteur de 7,6 M€ sur le dernier exercice[1].

Le Groupe informera le marché des avancées sur ce dossier.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat (boutiques en Europe continentale) et des sites Internet vente-unique.com (France, Espagne, Allemagne et Belgique) et directlowcost.com (B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outre-mer.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom : ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74 cafom@actus.fr nbouchez@actus.fr

[1] Chiffre d'affaires retraité en application de la norme IFRS 5

