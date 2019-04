Cafom : Habitat en Allemagne

Le Groupe Cafom, acteur européen de l'équipement de la maison, a annoncé, le 17 décembre 2018, que Habitat Deutschland GmbH, filiale d'Habitat en Allemagne, avait demandé l'ouverture d'une procédure collective.

Le Groupe prend acte de la décision de l'Administrateur judiciaire désigné pour Habitat Deutschland GmbH de procéder à la fermeture de l'ensemble des 6 magasins allemands. L'activité des magasins des autres filiales du Groupe n'est pas impactée par cette décision.

Habitat Deutschland GmbH a contribué au chiffre d'affaires annuel consolidé du Groupe Cafom à hauteur de 7,6 M€ sur le dernier exercice[1].

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat (boutiques en Europe continentale) et des sites Internet vente-unique.com (France, Espagne, Allemagne et Belgique) et directlowcost.com (B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outre-mer.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589).

