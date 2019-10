Cafom : Le groupe Cafom met en vente les magasins Habitat

Le groupe est propriétaire de la marque Habitat, fondée en 1964 en Angleterre par Terence Conran.

Habitat exploite 36 magasins en propre (27 en France métropolitaine, un à Monaco, cinq en Espagne et trois en Suisse) et 39 en franchise à travers le monde, précise Cafom.

Son chiffre d'affaires a progressé de près de 2% au premier semestre à 56,3 millions d'euros mais il a subi sur la période une perte brute d'exploitation (Ebitda) de 0,7 million d'euros sur la période, après -1,3 million un an plus tôt.

Le processus de cession "s'inscrit dans le cadre d'une volonté de recentrage du groupe sur l'exploitation de franchises en outre-mer (But, Darty et Habitat à ce jour) et de sites e-commerce (Vente-unique.com et DirectLowCost.com), tout en cherchant les meilleures opportunités pour soutenir le développement d'Habitat à long terme", explique Cafom dans un communiqué.

(Henri-Pierre André pour le service français, édité par Marc Angrand)