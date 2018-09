Le Groupe Cafom, acteur européen de l'équipement de la maison, annonce la nomination de François Rosset en qualité de Directeur Général d'Habitat à compter du 17 septembre 2018.

François Rosset a occupé des fonctions de Direction au sein du groupe LVMH entre 2001 et 2014, notamment pour Louis Vuitton en France, puis pendant 7 ans à Moscou pour l'ouverture et le développement en Russie et en Europe de l'Est avant de diriger la région Amérique Latine depuis Sao Paulo au Brésil. Il prendra ensuite la tête des opérations de DFS (division Travel Retail de LVMH) à Singapour.

En 2015, François Rosset rejoint Kering afin d'assurer la conception et le pilotage de projets omnicanaux pour différentes marques du groupe.

François Rosset a pour mission d'accélérer le développement d'Habitat, dont les revenus ont progressé de 7% à fin juin 2018[1], en capitalisant sur les fondamentaux de la marque et sa capacité de rayonnement à l'international. L'objectif est de faire d'Habitat une marque de design résolument omnicanale et de l'inscrire durablement dans une trajectoire de croissance rentable.

Hervé Giaoui, Président de Cafom, déclare : « François a démontré, pendant plus de 15 ans, sa capacité à développer des marques internationales. Je suis persuadé qu'il saura révéler le potentiel d'Habitat pour en faire à nouveau un fleuron du design. »

François Rosset ajoute : « J'ai très vite été séduit par le challenge proposé par Hervé et j'ai rapidement identifié, au-delà de la valeur de la marque Habitat dans le monde du design, le talent des équipes. Je suis convaincu que nous avons tous les ingrédients pour réussir et atteindre les niveaux d'excellence de l'industrie du meuble et de la décoration. »

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat (boutiques en Europe continentale) et des sites Internet vente-unique.com (France, Espagne, Allemagne et Belgique) et directlowcost.com (B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outre-mer.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589).

[1] Variation retraitée du chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2017-2018 hors impact de l'arrêt des activités non poursuivies (IFRS 5)

