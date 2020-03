27/03/2020

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, fait un point sur l'impact à ce jour de l'épidémie de Covid-19.

Les magasins en Outre-mer ont tous été fermés à la suite des mesures annoncées par le Gouvernement, y compris en Nouvelle-Calédonie. Les entrepôts sur les différents territoires restent opérationnels pour réceptionner les conteneurs de marchandise. Les commandes restent possibles à la Réunion sur le site reunion.darty-dom.com et le Groupe met toute en œuvre pour déployer dans les meilleurs délais des sites Internet marchands sur les autres territoires.

Vente-unique.com poursuit son exploitation dans le cadre d'un plan de continuité d'activité pour faire face aux restrictions imposées dans les différents pays européens où il opère.

Les magasins Habitat en Europe ont tous été fermés mais l'activité se poursuit sur le site Internet de la marque. Le processus de cession de la filiale, dont le principe a été annoncé le 3 octobre 2019, se poursuit.

Le Groupe anticipe un impact significatif de cette crise sur son chiffre d'affaires mais a pris toutes les mesures nécessaires pour la gérer au mieux. A ce titre, un plan d'actions a été mis en place, notamment dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en œuvre par les pouvoirs publics, pour préserver la trésorerie du Groupe.

Cafom prévoit de faire un point à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires au 31 mars 2020.

Tenue de l'Assemblée générale à huis clos

Dans ce contexte, le Groupe a décidé de tenir son Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du mardi 31 mars 2020 à huis clos. Seuls les votes par correspondance et les pouvoirs au Président pourront être pris en compte.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat, est également le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son). Il est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et détient également le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom : ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74 cafom@actus.fr nbouchez@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xW9sZZtnapeYlm+eYshpbWFnb2qUxWWal5edmmlxY8rFmG5hyGaVZ5TGZm9jnGZt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62717-cp_cafom_covid-19_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews