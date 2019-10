Le Conseil d'administration du Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, a décidé, lors de sa séance du 30 septembre 2019, d'engager un processus de cession de sa filiale Habitat avec l'objectif de parvenir à une transaction dans les prochains mois.

Le Groupe Cafom est propriétaire de la marque Habitat qui exploite 36 magasins en propre (27 en France métropolitaine, 1 à Monaco, 5 en Espagne et 3 en Suisse) et 39 en franchise à travers le Monde. Le chiffre d'affaires retraité du pôle Habitat s'est inscrit en progression de près de 2% au 1er semestre 2019, à 56,3 M€, pour un EBITDA de -0,7 M€ contre -1,3 M€ un an plus tôt. Sur la même période, le Groupe Cafom a réalisé un chiffre d'affaires de 212,5 M€ et un EBITDA de 9,2 M€.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une volonté de recentrage du Groupe sur l'exploitation de franchises en Outre-Mer (But, Darty et Habitat à ce jour) et de sites e-commerce (Vente-unique.com et DirectLowCost.com), tout en cherchant les meilleures opportunités pour soutenir le développement d'Habitat à long terme.

CAFOM informera le marché de toute évolution significative de l'opération envisagée dans le respect des obligations réglementaires.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat, est également le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son). Il est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et détient également le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

