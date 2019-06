Cafom : Résultats semestriels 2019

Chiffre d'affaires : 212,5 M€ (-1% en données publiées, +1,5% en données retraitées)

EBITDA : 9,2 M€ (4,3% du chiffre d'affaires)

Résultat net des activités poursuivies positif : 0,9 M€

Baisse de 67% des pertes liées aux activités arrêtées

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce ses résultats semestriels 2019 (période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019) arrêtés par le Conseil d'administration du 26 juin 2019.

S1 2018[1] S1 2019 En M€ (clos au 31/03/18) (clos au 31/03/19) Activités poursuivies Chiffre d'affaires 214,7 212,5 EBITDA[2] 10,6 9,2 Dotations aux amortissements et provisions (5,4) (6,0) Résultat opérationnel courant 5,2 3,2 Autres produits et charges opérationnels (0,8) (0,3) Résultat opérationnel 4,4 2,9 Résultat des sociétés mises en équivalence 0,9 0,7 Coût de l'endettement financier net (1,5) (1,2) Autres charges financières 0,1 (0,1) Résultat avant impôts 3,9 2,4 Charge d'impôts (0,8) (1,5) Résultat net des activités poursuivies 3,1 0,9 Activités fermées ou en cours de fermeture Résultat net des activités fermées ou en cours de fermeture (6,9) (2,3) Résultat net (3,9) (1,4)

Le Groupe Cafom a enregistré un chiffre d'affaires de 212,5 M€[3], en croissance de +1,5% en données retraitées, c'est-à-dire en tenant compte des activités fermées ou en cours de fermeture. En données publiées, le chiffre d'affaires s'inscrit en repli de 1%.

Grâce à une stabilité de son taux de marge brute (47,6% du chiffre d'affaires contre 47,7% au 1er semestre 2018) et à une parfaite maîtrise de ses dépenses opérationnelles, Cafom a limité l'impact de ce repli de facturations sur son EBITDA qui ressort à 9,2 M€, soit 4,3% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant s'élève à 3,2 M€, après prise en compte d'une légère augmentation des dotations aux amortissements et provisions.

Les éléments à caractère non courant et la perte issue des activités fermées ou en cours de fermeture sont en forte diminution, ce qui témoigne de l'assainissement continu de la situation du pôle Habitat.

Après prise en compte de ces éléments et d'une charge d'impôts de 1,5 M€ (due notamment à la sortie de Vente-unique.com du périmètre d'intégration fiscale depuis avril 2018), le résultat net consolidé ressort à -1,4 M€. Le résultat des activités poursuivies est positif à 0,9 M€.

Outre-Mer : poursuite du plan de développement

S1 2018[4] S1 2019 Chiffre d'affaires 105,3 103,8 EBITDA 8,3 6,4 Résultat opérationnel courant 5,6 3,5 Résultat opérationnel 5,8 2,9 Résultat net 5,8 2,4

Le chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer ressort à 103,8 M€ après application de la norme IFRS 15 sur le traitement des garanties longues durées[5].

Le recul de chiffre d'affaires (-1,4%) s'explique majoritairement par l'introduction de la Taxe Générale à la Consommation (TGC) en Nouvelle-Calédonie sans répercussion sur le prix de vente public. Cette nouvelle taxe entraine une baisse mécanique du chiffre d'affaires HT de 20% compte-tenu du mix produit. L'activité sur les autres territoires a été affectée par des éléments conjoncturels, notamment les mouvements sociaux des « Gilets jaunes », principalement à La Réunion.

L'EBITDA du pôle Outre-Mer est de 6,4 M€, en retrait de 1,9 M€ par rapport à l'année dernière, principalement du fait du recul de l'activité et de l'augmentation ponctuelle de certaines charges logistiques. Le résultat net ressort à 2,4 M€.

Perspectives

Le Groupe est le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-Mer avec 23 magasins au 31 mars 2019 sous enseignes But, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son et dispose de plusieurs leviers de développement :

En Martinique , avec l'ouverture d'un deuxième magasin Darty fin mai, portant à 9 le nombre de magasins Darty exploités en tant que franchisé en Outre-Mer ;

, avec l'ouverture d'un deuxième magasin Darty fin mai, portant à 9 le nombre de magasins Darty exploités en tant que franchisé en Outre-Mer ; En Guadeloupe , avec l'ouverture d'un nouveau magasin But et le déménagement du magasin Darty dans la nouvelle zone commerciale de Dothémare (retail park « Family Plaza » au sein du Parc d'activités La Providence) dans le courant de l'été 2019 ;

, avec l'ouverture d'un nouveau magasin But et le déménagement du magasin Darty dans la nouvelle zone commerciale de Dothémare (retail park « Family Plaza » au sein du Parc d'activités La Providence) dans le courant de l'été 2019 ; A la Réunion , avec l'ouverture d'un nouveau complexe immobilier à Saint-Pierre, dans lequel seront implantés un magasin But, un magasin Darty et un magasin Habitat, prévue fin 2020 ;

, avec l'ouverture d'un nouveau complexe immobilier à Saint-Pierre, dans lequel seront implantés un magasin But, un magasin Darty et un magasin Habitat, prévue fin 2020 ; En Nouvelle-Calédonie, où les recherches et discussions pour l'implantation de l'enseigne But se poursuivent.

Habitat : premiers effets de la réorganisation

S1 2018 S1 2019 Chiffre d'affaires 60,7 56,3 EBITDA (1,3) (0,7) Résultat opérationnel courant (3,3) (3,0) Résultat opérationnel (4,2) (2,6) Résultat net (11,5) (5,4)

Le chiffre d'affaires du pôle Habitat s'inscrit en progression de près de 2% au 1er semestre, à 56,3 M€, sur une base retraitée des magasins fermés ou en cours de fermeture (en l'occurrence en tenant compte de la fermeture des 6 magasins allemands, comme indiqué dans le communiqué du 12 avril 2019).

La progression de 2% est réalisée malgré l'impact des mouvements sociaux en France, qui a fortement perturbé l'activité chaque samedi depuis le mois de décembre. Les ventes Internet sur le site www.habitat.fr poursuivent leur montée en puissance et représentent désormais 10% du volume d'activité consolidé.

L'EBITDA du Pôle Habitat sur le semestre ressort à -0,7 M€ contre -1,3 M€ au premier semestre 2017/2018, soit une diminution de la perte de plus de la moitié. Le Groupe poursuit ses plans d'actions pour un retour à l'équilibre d'Habitat : nomination d'un Directeur Général en septembre 2018, changement dans les équipes opérationnelles, refonte de l'offre produit, fermetures de foyers de perte, développement d'une approche omni-canal, etc. Le résultat net ressort en forte amélioration, à -5,4 M€ contre -11,5 M€, grâce à l'amélioration de la performance opérationnelle et à l'extinction progressive des foyers de pertes.

Perspectives

Les difficultés du Pôle Habitat ont impacté les performances du Groupe ces dernières années et de fortes mesures de restructuration ont été mises en place : fermeture de foyer de pertes récurrents, déménagement de magasins, changement des équipes de Direction, refonte complète des collections, développement de la stratégie multi-canal, etc. Les effets de ces mesures devraient porter leurs fruits sur les prochains exercices.

Le Groupe entend également développer son activité de franchiseur de l'enseigne Habitat (42 magasins au 31 mars 2019). Un nouveau magasin franchisé a ainsi ouvert à Saint-Etienne durant le 1er semestre et une première ouverture au Maroc, ainsi qu'un sixième magasin en Thaïlande, sont prévus dans les prochaines semaines.

e-Commerce : toujours porté par le développement de Vente-unique.com

S1 2018 S1 2019 Chiffre d'affaires 48,7 52,4 EBITDA 3,6 3,5 Résultat opérationnel courant 2,9 2,8 Résultat opérationnel 2,9 2,7 Résultat net 1,8 1,6

Le pôle e-Commerce enregistre une croissance de +7% sur le 1er semestre grâce à une nouvelle croissance à deux chiffres de Vente-unique.com (93% des facturations du pôle).

Porté par un déploiement toujours soutenu à l'international (+22%), Vente-unique.com réalise désormais 41% de son activité hors de France et confirme ses objectifs annuels de croissance rentable.

L'EBITDA du pôle, à 3,5 M€, est sensiblement identique à celui de l'année dernière (-0,1 M€). Le niveau toujours soutenu des dépenses marketing de Vente-unique.com, nécessaire à la consolidation du déploiement international, et le renchérissement des coûts de transport explique un EBITDA de la filiale stable par rapport au premier semestre 2018.

Le résultat net après impôts ressort à 1,6 M€ contre 1,8 M€ au 1er semestre 2018.

Perspectives

Afin de maintenir durablement un rythme de croissance conforme à sa moyenne historique (+12% par an), Vente-unique.com a engagé l'agrandissement du site logistique d'Amblainville qui devrait être finalisé durant l'été 2019. Il permettra de faire passer la superficie du site exploitée par Vente-unique.com de 27 000 m² à 51 000 m². Cette capacité additionnelle soutiendra la dynamique de croissance à compter du prochain exercice qui démarre en octobre 2019.

D'ici-là, Vente-unique.com vise une nouvelle année de croissance à deux chiffres, tout en conservant un niveau exemplaire de rentabilité, malgré les investissements (notamment en marketing & transport) consentis dans le cadre du déploiement international.

Situation financière

Au 31 mars 2019, les capitaux propres s'élèvent à 125,5 M€ contre 140,0 M€ au 30 septembre 2018, après prise en compte de l'impact sur les capitaux propres d'ouverture de la nouvelle norme IFRS 15 adoptée par le Groupe à compter de l'exercice ouvert au 1er octobre 2018

(-9,1 M€), du résultat du semestre, de la distribution d'un dividende de 1 M€ par CAFOM et de 0,8 M€ par les filiales du Groupe aux actionnaires minoritaires (dont 0,5 M€ par e Vente-unique.com), ainsi que du rachat de titres Vente-unique.com à hauteur de 2,3 M€.

Le Groupe rappelle par ailleurs que les obligations convertibles en actions sont arrivées à échéance en janvier 2019, et ont conduit à une augmentation du capital social de 4,4 M€.

A la fin du 1er semestre 2019, l'endettement financier consolidé net s'établit à 56,1 M€ contre 46,4 M€ à fin septembre 2018, en raison des besoins en fonds de roulement générés par l'activité et des besoins de financement nécessaires au programme d'investissements sur le réseau de magasins en Outre-Mer.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société. La société attire l'attention sur l'application pour la première fois, conformément au nouveau référentiel comptable, des normes IFRS 9 (sans impact sur les comptes de la société) et IFRS 15 (impact négatif de -1,5 M€ sur le chiffre d'affaires, de -1,1 M€ sur le résultat net et de -9,1 M€ sur les capitaux propres d'ouverture).

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat, est également le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son). Il est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et détient également le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

[1] Après prise en compte de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu

[2] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations aux provisions

[3] 211,9 M€ estimé dans les données non auditées publiées le 13 mai 2019

[4] Après prise en compte de la norme IFRS 15 sur la reconnaissance du revenu

[5] Garanties au-delà de la durée légale, désormais comptabilisées selon la période couverte et non plus à la date d'émission

