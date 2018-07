Cafom : hausse de 11% du CA trimestriel chez Vente-unique

23/07/2018 | 11:05

Vente-unique.com, filiale de Cafom, annonce un chiffre d'affaires en croissance de 11% sur son troisième trimestre 2017-18, 'marqué par une dynamique commerciale soutenue en avril et juin et malgré un mois de mai plus faible du fait d'un calendrier exigeant'.



A l'issue des neuf premiers mois, le chiffre d'affaires s'élève à 64,9 millions d'euros en croissance de 15%. Avec 62% des revenus générés depuis le début de l'année et une nouvelle progression de 5%, la France reste le principal contributeur.



Le spécialiste de la vente en ligne de mobilier en Europe confirme son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres, conforme à la tendance enregistrée au cours des six derniers exercices (+12% par an en moyenne).



