Cafom : hausse de 4,2% du CA annuel à 413,7 ME

12/11/2018 | 18:30

Le groupe dépasse pour la première fois la barre des 400 ME de chiffre d'affaires sur l'exercice. A 413,7 ME, les facturations sont en progression de 4,2% en données publiées et de 6,4% en retraitant les activités non poursuivies au sein du pôle Habitat (application de la norme IFRS5).



En Outre-Mer, Cafom termine l'exercice sur un chiffre d'affaires de 208,4 ME, en progression de +5,4%. ' Tous les territoires ont contribué à la croissance à l'exception de Saint-Martin où un seul des deux magasins a réouvert en décembre 2017 après les ouragans ' indique le groupe.



Le pôle Habitat a généré un chiffre d'affaires de 109,5 ME sur l'exercice. Hors impact de l'arrêt des activités en Norvège et des magasins classés en activités non poursuivies, les facturations sont ainsi en hausse de 4,7% par rapport à la même période de l'exercice 2017.



