Cafom : le CA 9 mois stable

22/07/2019 | 18:25

Cafom a fait état ce lundi soir d'un chiffre d'affaires trimestriel en léger recul, passant de 96,7 millions d'euros au T3 2018 en données retraitées à 93,2 millions un an plus tard.



Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018-2018, Cafom affiche un chiffre d'affaires de 305,7 millions d'euros. Il est globalement stable (306 millions sur la même période de l'exercice précédent).





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.