25/01/2019 | 11:52

Le concert composé de dirigeants et Pléiade Investissement, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 janvier 2019, le seuil de 90% des droits de vote de Cafom et détenir 85,36% du capital et 90,26% des droits de vote du groupe de distribution.



Ce franchissement de seuil résulte du remboursement d'obligations remboursables en actions (ORA) préalablement détenues par les membres de ce concert, en autant d'actions Cafom.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.