Cafom : le résultat net semestriel à -1,4 million d'euros

Publiés ce vendredi après la clôture, les comptes du premier semestre de Cafom ont notamment révélé un bénéfice opérationnel courant de 3,2 millions d'euros, contre 5,2 millions d'euros pour les 6 premiers mois de l'exercice écoulé.



L'Ebitda est, lui, ressorti à 9,2 millions d'euros, contre 10,6 millions d'euros au premier semestre 2018. Quant au résultat net, il s'affiche à -1,4 million d'euros, contre -3,9 millions un an plus tôt. Enfin, notons que le résultat net des activités poursuivies est positif, à +0,9 million d'euros, contre +3,1 millions au premier semestre 2018.



Cafom a par ailleurs fait état d'un chiffre d'affaires consolidé en baisse de -1% en données publiées, et en hausse de +1,5% en données retraitées, s'établissant à 212,5 millions d'euros.





