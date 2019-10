Cafom : vers une cession d'Habitat

03/10/2019 | 08:33

Cafom indique que son conseil d'administration a décidé, lors de sa séance du 30 septembre, d'engager un processus de cession de sa filiale Habitat avec l'objectif de parvenir à une transaction dans les prochains mois.



La marque Habitat exploite 36 magasins en propre (dont 27 en France métropolitaine) et 39 en franchise dans le monde. Le chiffre d'affaires retraité a augmenté de près de 2% au premier semestre 2019, à 56,3 millions d'euros, pour un EBITDA de -0,7 million.



Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une volonté de recentrage du groupe sur l'exploitation de franchises en Outre-Mer (But, Darty et Habitat à ce jour) et de sites e-commerce (Vente-unique.com et DirectLowCost.com).



