Chiffre d’affaires à fin juin 2018 : 316,2 M Accélération confirmée de la croissance [24 juillet 2018]

23/07/2018

Chiffre d'affairesà fin juin 2018 : 316,2M€

Accélération confirmée de la croissance

Le Groupe Cafom, acteur européen de l'équipement de la maison, annonce son chiffre d'affairesnon audité des 3 premiers trimestres del'exercice2017-2018 (période du 1eroctobre 2017 au 30 juin 2018).

En M€ Données non auditées 2016-2017 2016-2017 retraité1 2017-2018 Variation retraitée T1 109,9 106,3 112,9 +6,2% T2 98,1 95,0 103,3 +8,8% T3 93,1 90,5 100,0 +10,6% Cumul 9 mois 301,2 291,7 +8,4% 316,2

Le Groupeconfirme l'accélération de sa dynamique commerciale avec une croissance de 6,2% au 1ertrimestre, 8,8% au 2èmetrimestre et 10,6% au 3èmetrimestre 2017-2018, en retraitant les activités non poursuivies au sein du pôle Habitat (application de la norme IFRS5).

Cette hausse porte le chiffre d'affaires à 316,2M€ à l'issue des 9 premiers mois de l'exercice,soit une progression retraitée de 8,4%. Les 3 pôles d'activitécontribuent à cette bonne dynamique.

Pôle Outre-Mer :début d'intégration du nouveau magasin en Guadeloupe

En M€ Données non auditées 9 mois 2017 9 mois 2018 Variation Pôle Outre-Mer 146,4 157,8 +7,8%

En Outre-Mer, l'activité est en progression de7,8%, malgrél'impact de la fermeture desmagasins à Saint-Martin (1 seul des deux magasins a réouvert en décembre 2017). Hors Saint-Martin, le chiffre d'affaires de la branche Outre-Mer est en hausse de 9 %.

Le Groupe confirme le potentiel de développement en Outre-Mer et sa volonté de poursuivre son déploiement au-delà des 23 magasins exploités au 30 juin 2018. Dans ce cadre, le Groupe a annoncél'acquisitionde la société DIMECO qui exploite principalement un magasind'électroménager sous l'enseigne CONNEXION à Baie Mahault (parc d'activité Jarry) enGuadeloupe. Le magasin CONNEXION est passé sous enseigne DARTY, le deuxième sous cette enseigne en Guadeloupe.DIMECO n'est pas encore intégré dans les comptesdu Groupe mais déjà approvisionné par la centrale d'achat du Groupe (impact d'environ 2,2 M€au troisième trimestre).

1Chiffre d'affaires retraité en application de la norme IFRS5 sur les activités poursuivies

Pôle Habitat : dynamique commerciale retrouvée

En M€ Données non auditées 9 mois 2017 retraité Variation retraitée 9 mois 2018 Pôle Habitat 81,0 +6,6% 86,4

Le pôle Habitat confirme le retour d'une dynamique commerciale soutenue avec un chiffre d'affaires de 86,4 M€ à fin juin 2018. Hors impact de l'arrêt des activités en Norvège2et des magasins classés en activités non poursuiviesà la clôture de l'exercice précédent, lesfacturations sont ainsi en hausse de 6,6% par rapport à la même période de l'exercice 2017.

La dynamique commerciale est entretenue par l'enrichissementet la disponibilité renforcée del'offre produit, l'offensive commerciale sur Internet afin d'accroitre la part des ventes en e-commerce et l'extension maîtrisée du réseau de boutiques. Habitat a ainsi ouvert4 nouveaux magasins exploités en propre, en France (Roncq depuis octobre 2017 et Metz depuis décembre 2017) et en Suisse (Genève depuis décembre 2017 et Dübendorf fin mars 2018), et 2 magasins en franchise (1èreouverture en Italie à Milan en novembre 2017, 4èmemagasin au Guatemala depuis décembre 2017). Anombre de magasins constants, le chiffre d'affaires progresse de3,1% à fin juin 2018.

Cette politique d'expansion se poursuit avec un nouveau magasin en franchise ouvert en Algérie en juin 2018 et des ouvertures en franchise programmées au Maroc, en Thaïlande et à Hong-Kong. Le réseau de magasins en propre va s'enrichir d'un troisième magasin en Suisse, à Suhr.

Pôle e-Commerce : croissance à deux chiffres de Vente-unique.com

En M€ Données non auditées 9 mois 2017 9 mois 2018 Variation Pôle e-Commerce 64,3 72,0 +12,0%

L'activité du pôle e-Commerce progresse de 12,0%, portée par une croissance toujours très soutenue de Vente-unique.com (+15,4%).

Le potentiel commercial de Vente-unique.comà l'international reste important et guide lapoursuite du déploiement. Après le lancement du site en Italie au printemps 2017, Vente-unique.com a ouvert le Portugal en janvier 2018et prévoit d'adresser un 11èmepays, la Pologne, avant la fin 2018.

A propos de Cafom-www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marqueHabitat(boutiques en Europe continentale) et des sites Internetvente-unique.com(France, Espagne, Allemagne et Belgique) etdirectlowcost.com(B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outre-mer.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO-FR0010151589).

