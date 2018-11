Vente-unique : croissance à deux chiffres en 2017-18

12/11/2018 | 07:42

Vente-unique.com indique avoir atteint son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres, avec un chiffre d'affaires annuel de 87,2 millions d'euros, en progression de 14%, malgré un important volume de commandes non livrées à fin septembre.



La société de vente en ligne de mobilier vise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2018-19 grâce à ses capacités logistiques accrues et à l'ouverture, fin octobre 2018, d'une nouvelle déclinaison du site Internet en Pologne.



Les développements programmés dans le cadre du plan stratégique à l'horizon 2022 (doublement des capacités logistiques et développement de l'activité décoration) devraient avoir un impact à compter de l'exercice 2019-20.



