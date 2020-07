Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine : Avis financier au 30 juin 2020

Fidèle à ses valeurs mutualistes, dans le contexte actuel, il reste plus que jamais engagé auprès de l'ensemble de ses clients et des équipes portant notamment une attention particulière aux personnes fragilisées pouvant rencontrer des difficultés. Parallèlement, la

banque mutualiste s'investit pour soutenir l'emploi sur le département, et plus particulièrement l'emploi des jeunes. 280 postes sont ainsi proposés : ce sont 120 collaborateurs en CDI et 160 alternants qui vont être recrutés pour l'année 2020/2021. Cette mobilisation au service de son territoire et des Bretilliens est une nouvelle illustration de sa raison d'être : « agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société ».