CaixaBank : Jefferies ajuste sa cible, reste à 'achat'

13/08/2019 | 14:17

Tout en ajustant son objectif de cours de 3,30 à 3,20 euros, Jefferies réitère son conseil 'achat' sur CaixaBank, estimant que la banque catalane 'offre un meilleur mix de revenus que ses pairs dans un environnement de taux bas'.



Il souligne en effet un poids de la gestion d'actifs et de l'assurance plus grand, ainsi que des marges plus défensives, tout en 'continuant de penser que les objectifs prudents de coûts pour 2021 de la direction peuvent être améliorés'.



'Le risque de perte lié à l'IRPH (indice de référence des prix hypothécaires) ne peut être ignoré, mais un potentiel de baisse significatif semble déjà intégré dans les cours par le marché', ajoute le broker.



