CaixaBank : Oddo confirme son conseil après les résultats

30/07/2018 | 09:58

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 4,85 E suite à l'annonce des résultats. CaixaBank a publié vendredi des chiffres au 2ème trimestre 2018 supérieurs aux attentes - le résultat net ressort à 594 ME (+8% vs consensus, +14% sur l'année).



' Les principaux éléments de bonne surprise sont à trouver dans la bonne tenue de la top line (+6% vs cons à 2.4 MdE) et surtout le net recul des provisions sur crédits (-31% vs cons à 0.1 MdE) ' indique Oddo.



' Le management table sur un ratio CET1 FL au-delà de 12% à fin 2018, ce qui est de nature à conforter l'approche plus généreuse prise par le groupe depuis un an ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo continue à tabler sur une amélioration graduelle du taux de distribution de dividendes (65% à horizon 2020e contre 54% en 2017), suggérant un rendement compris entre 5 et 7% sur la période 2018-2020.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.