Caleres Inc : On pourra miser sur un retournement de tendance 01/07/2019 | 15:46 achat En cours

Cours d'entrée : 20.52$ | Objectif : 22.9$ | Stop : 18.9$ | Potentiel : 11.6% Le timing technique apparaît intéressant pour se positionner à l'achat sur le titre Caleres Inc et anticiper ainsi un retournement de tendance.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 22.9 $. Graphique CALERES INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 18.77 USD, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.36 pour l'année 2020.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Sous la résistance des 27.55 USD, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Détaillants de chaussures Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CALERES INC -28.42% 841 ABC-MART INC 17.39% 5 370 CCC SA -12.82% 1 860 DESIGNER BRANDS INC -22.39% 1 442 BOOT BARN HOLDINGS INC 109.28% 1 011 CHIYODA CO LTD -9.74% 607 TOP SCORE FASHION CO LTD -32.91% 466 SHOE CARNIVAL, INC. -17.64% 405

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2019 2 853 M EBIT 2019 135 M Résultat net 2019 84,3 M Dette 2019 70,5 M Rendement 2019 1,41% PER 2019 9,84x PER 2020 8,79x VE / CA2019 0,32x VE / CA2020 0,36x Capitalisation 841 M Prochain événement sur CALERES INC 02/09/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 29,4 $ Dernier Cours de Cloture 19,9 $ Ecart / Objectif Haut 90,8% Ecart / Objectif Moyen 47,6% Ecart / Objectif Bas 10,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Diane M. Sullivan Chairman, President & Chief Executive Officer Kenneth H. Hannah CFO, Principal Accounting Officer & Senior VP Mark A. Schmitt Chief Information Officer & Senior VP-Logistics Steve W. Korn Independent Director William Patrick McGinnis Independent Director