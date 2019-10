Communiqué de presse de CALIDA GROUP

CALIDA porte sa participation à 91,84% dans le capital de

LAFUMA

CALIDA Holding AG, cotée à la SIX Swiss Exchange, est convenue avec les fonds Echiquier Value Euro et Echiquier Excelsior, actionnaires de longue date de LAFUMA, d'acheter les actions qu'ils détiennent dans LAFUMA, représentant au total 4,14% du capital et des droits de vote de la société. Le prix de vente s'établit à 17,99 euros par action. La transaction devrait être réalisée dans les tout prochains jours.

CALIDA n'a pris aucune décision quant à un éventuel retrait de la cote des actions LAFUMA, qui restent donc négociées sur un marché réglementé.

Sursee (Suisse), le 28 octobre 2019

Pour toute information complémentaire : CALIDA Holding AG

Reiner Pichler, CEO Tél. : +41 41 925 44 49 yvonne.baettig@calida.com

CALIDA GROUP opère au niveau mondial dans le secteur du vêtement. Son siège principal se trouve en Suisse. Composé des marques CALIDA et AUBADE dans le segment de la lingerie, des marques MILLET, OXBOW, EIDER et LAFUMA dans ceux du sport alpin et de l'outdoor ainsi que la marque de mobilier outdoor LAFUMA MOBILIER. Il a réalisé en 2018, avec environ 3000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de plus de CHF 410 millions. CALIDA GROUP est coté à la SIX Swiss Exchange.