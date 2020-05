Calida: Oxbow (vêtements de sport), détenu par Lafuma, change de mains

Bordeaux (awp/afp) - La marque Oxbow (textile Lifestyle) dont le siège est en Gironde et qui était détenue par le spécialiste des vêtements et équipements de plein air Lafuma, change de mains et a été reprise par un duo français à la tête de Rainbow SAS, qui souhaite renforcer la marque, a annoncé vendredi cette société.

Le montant de la transaction, signée jeudi, n'a pas été communiqué.

Fondée en 1985 et acquise en 2005 par Lafuma (groupe Calida), Oxbow emploie une centaine de personnes à son siège de Mérignac, près de Bordeaux, et dans ses 25 boutiques. Elle a réalisé pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros.

Le repreneur Rainbow a été fondé par un duo de professionnels du secteur textile, Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail, anciens de Dakine (sports extrêmes) ou Billabong (surfwear) qui, interrogés par l'AFP, se sont affirmés "très contents de ramener un joyau du textile dans le giron français".

Le duo qui récupère une "société en bonne santé" et compte sur un retour du consommateur vers des marques françaises ou européennes, entend développer le chiffre d'affaires sur le long terme, grâce au soutien financier d'un groupe d'entrepreneurs "à nos côtés dans la durée".

"Nous ne sommes pas dans une stratégie de rupture mais dans la continuité de la marque", a indiqué son président Emmanuel Debruères.

Oxbow dont la moitié du chiffre d'affaires est réalisé chez les détaillants en plus de ses 25 boutiques propres, compte notamment renforcer les possibilités d'achats croisés en boutique ou en ligne, comme le +click and collect+.

Peu présent à l'international -- 10% de chiffre d'affaires en Belgique et Espagne -- le duo se donne quelques années pour développer la marque dans les autres pays européens.

afp/rp