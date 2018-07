Calida: les ventes semestrielles progressent mais la rentabilité boit la tasse

Zurich (awp) - Le fabricant de textiles Calida a vu ses ventes progresser au premier semestre, mais la rentabilité a subi un recul marqué en raison d'investissements mais aussi d'une base de comparaison défavorable. Le groupe lucernois s'attend en seconde partie d'année à une stabilité des recettes, tandis que les investissements, notamment dans le e-commerce, vont continuer à peser.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 10,7% à 194,3 millions de francs suisses, avec une hausse des marques Calida, Millet et Oxbow, tandis qu'Aubade et Lafuma Mobilier ont affiché un léger repli des recettes, a indiqué la société mercredi dans un communiqué.

Au niveau opérationnel, le résultat d'exploitation (Ebit) a reculé de 5,7% à 5,5 millions et le bénéfice net a chuté de 25,1% à 4,4 millions. La marge opérationnelle a quant à elle lâché 0,5 point de pourcentage à 2,8% entre janvier et juin.

Les résultats de Calida sont mitigés comparés aux prévisions du marché. Si le chiffre d'affaires dépasse les attentes des analystes interrogés par AWP, l'Ebit ressort en dessous. Le bénéfice net se situe pour sa part dans la fourchette des prévisions.

Calida s'est félicité d'avoir pu renforcer le canal de vente sur internet. Mais les efforts dans le e-commerce ont eu un impact sur la rentabilité du groupe, qui a également investi dans le marketing et la distribution. Le bénéfice net a été péjoré par un résultat net particulièrement solide au premier semestre 2017, qui avait été porté par des effets fiscaux et de change.

Le groupe de Sursee va continuer à investir dans le commerce en ligne, l'international, la distribution et le marketing, ce qui pèsera sur les finances. La direction s'est déclarée prudente pour la suite de l'exercice, se contentant de confirmer une "stabilité" des recettes au second semestre, sans plus de précision. La profitabilité devrait par contre ressortir "en légère baisse".

al/ol