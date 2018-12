Nomination du Chief Digital Officer

Le Conseil d'Administration nomme Stefan Mues (44 ans) au poste de Chief Digital Officer et membre de la direction de CALIDA GROUP à partir du 1 janvier 2019.

Stefan Mues a rejoint CALIDA GROUP le 15 avril 2018 et est le directeur de Reich Online Services GmbH basé à Stephanskirchen. En plus de son rôle de directeur de Reich Online Services GmbH, il sera également responsable de l'avancement et de la mise en œuvre de la numérisation du groupe. Stefan Mues est directement rattaché à Reiner Pichler, CEO du groupe CALIDA.

"Avec la nomination de Stefan Mues, nous avons réussi à pourvoir un poste orienté vers l'avenir à un manager très compétent. Stefan Mues est un professionnel de l'industrie avec de nombreuses années d'expérience dans le domaine du commerce électronique, il est ainsi en mesure de guider notre transformation numérique de manière ciblée", déclare Reiner Pichler.

Vous trouvez des informations plus détaillées sur la carrière de Stefan Mues à l'adresse suivante : CV Stefan Mues.

Sursee (Suisse), le 11 décembre 2018

Pour toute information complémentaire:

CALIDA Holding AG

Reiner Pichler, CEO

Tél.: +41 41 925 44 49

yvonne.baettig@calida.com

CALIDA GROUP opère au niveau mondial dans le secteur du vêtement. Son siège principal se trouve en Suisse. Composé les marques CALIDA et AUBADE dans le segment de la lingerie, les marques MILLET, OXBOW, EIDER et LAFUMA dans ceux du sport alpin et du plein air, ainsi que LAFUMA MOBILIER dans le segment du mobilier outdoor. CALIDA GROUP est coté à la SIX Swiss Exchange.