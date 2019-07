Communiqué de presse de CALIDA GROUP Premier semestre 2019: forte activité opérationnelle Toutes les marques et canaux de vente en progression Avec une croissance de 4 pour cent à taux de change constants, CALIDA GROUP a enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires, bien au- dessus du marché. Le bénéfice d'exploitation a également augmenté de plus de 15 pour cent. Une fois de plus, le Groupe a progressé avec toutes ses marques et dans tous ses canaux de vente. «CALIDA GROUP a de nouveau montré au cours des six premiers mois de l'année qu'il est capable de mieux anticiper et réagir aux défis et transformations durables que le reste du marché. Nous sommes leaders dans des domaines importants tels que le développement durable, la digitalisation, l'ommi-canal. La mise en œuvre résolue de notre stratégie d'entreprise porte ses fruits. Nous renforçons ainsi constamment la base nécessaire pour poursuivre notre expansion de manière rentable», déclare Reiner Pichler, CEO de CALIDA GROUP. taux de change constants, le chiffre d'affaires net progresse de 4,0 pour cent au premier semestre 2019 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et s'établit à 196,6 millions CHF. Le chiffre d'affaire de l'activité Wholesale, à taux de change constants, a progressé de 1,9 pour cent, celui de l'activité Retail et Outlet de 2,8 pour cent et l'e-commerce a même enregistré une progression de 20,9 pour cent. Toutes les marques et tous les canaux de vente du Groupe ont contribué à la dynamique des ventes. Cette performance a été réalisée malgré les fortes transformations structurelles que le marché a connues au cours des dernières années. Il a même été possible de gagner de nouvelles parts de marché au cours de l'exercice audité bien que les marchés cibles ne cessent de rétrécir ou de stagner. Les investissements ciblés sur l'e-commerce ont contribué pour l'essentiel à la progression du chiffre d'affaires et à la hausse du bénéfice. CALIDA GROUP enregistre un taux de croissance élevé à deux chiffres pour les ventes en ligne et réalise cette année déjà environ 12 pour cent de son chiffre d'affaires en ligne. Les investissements substantiels effectués au cours des dernières années se sont transformés en nouvelles affaires rentables, impactant positivement le résultat d'exploitation du Groupe. Malgré les investissements réalisés dans des modèles de partenariats, la contribution au bénéfice opérationnel a légèrement progressé au cours de l'exercice audité, pour s'établir à CHF 44,9 millions. Le bénéfice d'exploitation (EBIT) s'inscrit en hausse de 15,3 pour cent à CHF 6,3 millions par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Après retraitement de l'effet de l'application de la norme IFRS 16, l'augmentation de l'EBIT est de 10,3 pour cent et celle du taux de capitaux propres de 4,3 points de pourcentage, à 60,4 pour cent, par rapport à juin 2018. CALIDA GROUP a su faire progresser son chiffre d'affaires et ses revenus dans tous ses marchés et tous ses canaux de vente au cours de l'exercice audité.

Le développement des surfaces de vente de la marque CALIDA s'est poursuivi de manière ciblée, ce qui s'est traduit par une nette progression du chiffre d'affaires et une contribution élevée au bénéfice. CALIDA est le numéro un du secteur de la lingerie en termes d'utilisation de matières durables. En 2019, CALIDA a poursuivi l'expansion de sa ligne de produits compostables « I LOVE NATURE ». La marque de lingerie de luxe AUBADE s'est implanté avec succès dans toujours plus de grands magasins renommés et de magasins spécialisés dans le monde entier. Elle développe de manière ciblée la vente dans ses propres magasins et à l'aide de solutions omni-canal favorables à la dynamique du chiffre d'affaires. AUBADE a su augmenter son chiffre d'affaires et sa contribution au bénéfice. MILLET MOUNTAIN GROUP, qui comprend les trois marques complémentaires MILLET, LAFUMA et EIDER, a pu lui aussi enregistrer une croissance de ses ventes au cours de l'exercice audité, que ce soit sur son marché domestique, en France, qu'à l'international. Avec un taux de croissance à deux chiffres, le Japon est le plus gros marché d'exportation des produits outdoor de MILLET MOUNTAIN GROUP. Quant au designer et fabricant de mobilier outdoor LAFUMA MOBILIER, il a mis l'accent sur une internationalisation ciblée et la conquête de nouveaux segments de marché. L'objectif est de réduire sa dépendance saisonnière de l'activité d'été. Les ventes de LAFUMA MOBILIER affichent, elles aussi, une progression satisfaisante. Après avoir enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires au cours des dernières années, la marque de surf et lifestyle OXBOW a réalisé une belle performance au cours du premier semestre 2019. Quant aux perspectives pour les six prochains mois, il convient de s'attendre à ce que le positionnement clair des différentes marques et les investissements réalisés actuellement dans les produits, l'innovation et les systèmes de distribution se traduisent par une croissance du chiffre d'affaires, à taux de change constants. CALIDA GROUP entend gagner de nouvelles parts dans les marchés en repli. Le rapport semestriel 2019 peut être consulté sur le site : https://www.calidagroup.com/investors/financial-reports Sursee (Suisse), le 24 juillet 2019 Pour toute information complémentaire : CALIDA Holding AG Reiner Pichler, CEO Tél.: +41 41 925 44 49 yvonne.baettig@calida.com

Key Figures CALIDA GROUPE (comptes semestriels) valeurs monétaires en MCHF (IFRS) 2019 2018 ± ± % 2 3 ± % ± % Chiffre d'affaires net 196.6 194.3 2.4 + 1.2% + 4.0% CALIDA 63.1 61.4 1.7 + 2.8% + 4.8% MILLET MOUNTAIN GROUP (in m€) 41.1 38.7 2.4 + 6.2% + 5.0% AUBADE (in m€) 27.6 26.7 0.9 + 3.4% + 3.4% LAFUMA MOBILIER (in m€) 31.0 30.2 0.9 + 2.9% + 2.6% OXBOW (in m€) 14.7 14.2 0.5 + 3.4% + 3.4% Contribution opérationelle 1 44.9 44.8 0.1 + 0.3% - 0.1% Résultat d'exploitation (EBIT) 6.3 5.5 0.8 + 15.3% + 10.3% Marge opérationnelle (%) 3.2% 2.8% Résultat consolidé 3.5 4.4 -0.9 - 20.8% - 17.2% Ratio de fonds propres (%) 48.9% 56.1% 60.4% Effectifs 3022 3034 -12 - 0.4% Contribution opérationelle: Différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat des marchandises vendues, les coûts des ventes et les coûts de marketing a taux de change constants 2019 retraité de l'effet IFRS16 CALIDA GROUP opère au niveau mondial dans le secteur du vêtement. Son siège principal se trouve en Suisse. Composé des marques CALIDA et AUBADE dans le segment de la lingerie, des marques MILLET, OXBOW, EIDER et LAFUMA dans ceux du sport alpin et de l'outdoor ainsi que la marque de mobilier outdoor LAFUMA MOBILIER. Il a réalisé en 2018, avec environ 3000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de plus de CHF 410 millions. CALIDA GROUP est coté à la SIX Swiss Exchange.