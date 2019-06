Calliditas Therapeutics AB : +21% après un accord de licence en Chine

La société de biotechnologie suédoise Calliditas voit son titre s'envoler de 21% à la Bourse de Stockholm, à 59,20 SEK, après la signature d'un accord sur son principal candidat. Everest Medecines a acheté une licence pour développer et commercialiser Nefecon en Grande Chine et à Singapour dans la maladie de Berger (IgAN). Calliditas recevra un paiement initial de 15 millions de dollars et sera éligible à 106 millions de dollars de paiements d'étapes, plus un pourcentage des ventes éventuelles. Le laboratoire conduit actuellement une phase III avec son candidat.