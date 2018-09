Calyxt : nomme Jim Blome, ancien Président-directeur général de Bayer CropScience LP, au poste de directeur général

Regulatory News:

Calyxt, Inc. (NASDAQ: CLXT) et Cellectis SA (NASDAQ: CLLS - EURONEXT GROWTH: ALCLS) ont annoncé la nomination de James A. Blome, ancien Président-directeur général de Bayer CropScience LP (Amérique du Nord) en tant que directeur général de Calyxt à compter du 1er octobre 2018. Jim Blome travaillera en étroite collaboration avec le conseil d’administration de la société afin de promouvoir le développement de ses produits alimentaires centrés sur les consommateurs, notamment le lancement commercial de son premier produit, une huile de soja à haute teneur en acide oléique.

Jim Blome est un leader de rang mondial ayant plus de 25 ans d’expérience dans le secteur agricole, qui a formé des équipes et mis en place des stratégies à partir de cultures centrées sur les consommateurs afin de mieux répondre à leurs besoins et maximiser la croissance en parts de marché.

« Nous sommes extrêmement impatients de voir Jim Blome prendre les rênes de Calyxt au moment où la Société est à un point d’inflexion critique puisque nous espérons que notre premier produit plus sain pour les consommateurs soit bientôt commercialisé », a déclaré André Choulika, président du conseil d'administration de Calyxt. « Le fait que Jim rejoigne Calyxt est une énorme victoire pour l’ensemble de l’équipe de Calyxt du fait de son expérience du management à l’échelle internationale et de son expertise commerciale en matière de développement de produits axés sur le consommateur. Il apporte également un solide historique d'excellence opérationnelle. Nous sommes impatients d’inaugurer ce nouveau chapitre passionnant pour Calyxt, sous la direction de Jim. »

« En outre, je souhaite remercier chaleureusement le Dr Yves Ribeill pour le travail fantastique qu'il a accompli en très peu de temps en tant que directeur général par intérim de Calyxt. Yves a pris des mesures significatives pour positionner Calyxt sur la voie de son premier lancement commercial. Je continue d’être impressionné par la manière dont il a été immédiatement adopté par l’équipe et a motivé tout le monde à faire de Calyxt un grand succès. Yves et Jim travailleront en étroite collaboration pour une transition efficace. Yves restera membre du conseil d'administration de la Société », a ajouté le Dr André Choulika.

« Je suis honoré d’assumer très prochainement le rôle de directeur général de Calyxt car cette société a le potentiel de devenir le leader incontesté quand il s’agit de choix alimentaires plus sains pour les consommateurs », a ajouté Jim Blome. « Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec le conseil d’administration, le management ainsi que les employés talentueux et engagés de Calyxt pour tirer parti de toutes les capacités véritablement uniques de cette société et proposer des produits alimentaires plus nutritifs et rentables. Je me suis donné pour mission de toujours faire preuve de détermination et de donner la priorité au consommateur dans tout ce que nous entreprenons. »

Jim Blome a grandi dans une ferme familiale cultivant du maïs et du soja à Hubbard, dans l’Iowa, et est diplômé de l’Iowa State University. Avant de rejoindre Calyxt, Jim était Président-directeur général de Bayer CropScience LP (Amérique du Nord). Il a occupé des postes de direction chez Valent (Sumitomo Chemical) et Agriliance LLC avant de rejoindre Bayer.

Jim est Président de CropLife America, Président de la US Farming and Ranching Foundation, the Independant, et Président non exécutif de Concentric Ag Technologies, Inc. Jim a reçu le prix Henry A. Wallace décerné en 2013 par l’Iowa State University pour son leadership exceptionnel et son service à l'agriculture.

Kincannon & Reed, une société leader dans le recrutement de cadres spécialisée dans les secteurs de l'alimentation, de l'agroalimentaire et des biosciences, a aidé Calyxt à recruter Jim Blome.

À propos de Calyxt

Calyxt est une société axée sur l'alimentation et l'agriculture au profit des consommateurs. Calyxt est à l’origine d'un changement de paradigme pour fournir aux consommateurs des produits alimentaires plus sains, tels que des huiles plus saines et du blé à haute teneur en fibres, ainsi que des produits pour les agriculteurs qui seront bénéfiques pour l'environnement, et réduiront l’utilisation de pesticides. Calyxt développe des cultures non transgéniques en tirant parti des processus qui se produisent naturellement et en combinant sa technologie de pointe d’édition de gènes et son expertise technique avec une stratégie commerciale innovante. Calyxt est situé à Minneapolis-St. Paul, MN, et est coté sur le Nasdaq (symbole : CLXT).

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.calyxt.com

Calyxt ™ et son logo sont des marques commerciales appartenant à Calyxt, Inc. TALEN® est une marque déposée de Cellectis S.A.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Calyxt en anglais intitulé « Form 10-K », le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et les documents enregistrés postérieurement par Calyxt et Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

