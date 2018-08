COMPAGNIE DU CAMBODGE







Résultats du premier semestre 2018 Le 31 août 2018

Le Conseil de surveillance de Compagnie du Cambodge, réuni le 31 août 2018, a examiné les comptes du premier semestre 2018 arrêtés par le Directoire.

Le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie du Cambodge du premier semestre 2018 s'établit à 31 millions d'euros, en progression de 17 % par rapport au premier semestre 2017. Il est essentiellement réalisé par sa filiale Sitarail, qui exploite la ligne de chemin de fer reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso et a enregistré une hausse du trafic de marchandises au cours du premier semestre 2018.

Le résultat opérationnel du premier semestre 2018 est à l'équilibre, contre une perte de 1 million d'euros pour les six premiers mois 2017. Il comprend essentiellement le résultat de Sitarail dont l'activité a bénéficié de bons volumes.

Le résultat financier du premier semestre 2018 ressort à 8 millions d'euros. Il est principalement constitué des dividendes reçus et de revenus d'intérêts.

Après 2 millions d'euros de charge d'impôts, le résultat net consolidé ressort à 6 millions d'euros, contre 54 millions d'euros au premier semestre 2017 qui intégrait encore le résultat de Havas cédé à Vivendi en juillet 2017. Le résultat net part du Groupe s'établit à 5 millions d'euros contre 16 millions d'euros au premier semestre 2017.

Chiffres consolidés de Compagnie du Cambodge



(en millions d'euros) 1er semestre 2018 retraité 1er semestre 2017 Chiffre d'affaires 31 27 Résultat opérationnel 0 (1) dont part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence opérationnelles 0 0 Résultat financier 8 5 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles (0) (1) Impôts (2) (1) Résultat net des activités abandonnées 0 53 Résultat net 6 54 dont part du Groupe 5 16

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d'activité.

*****

***

*

Annexe

Évolution du chiffre d'affaires par activité au 1er semestre

(en millions d'euros) 1er semestre 1er semestre 1er semestre Croissance Croissance 8 2017 (1) 2017 publiée organique Transport et logistique 31 27 27 17% 17% Autres activités 0 0 0 - - Total chiffre d'affaires 31 27 27 17% 17%

à périmètre et change constants

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Évolution du chiffre d'affaires par trimestre

(en millions d'euros) 1er trimestre 2ème trimestre 2018 2017 (1) 2017 2018 2017 (1) 2017 Transport et logistique 16 14 14 15 13 13 Autres activités 0 0 0 0 0 0 Total chiffre d'affaires 16 14 14 15 13 13

à périmètre et change constants

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: COMPAGNIE DU CAMBODGE via Globenewswire