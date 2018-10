Campbell : souhaite céder plusieurs activités

04/10/2018 | 17:04

Campbell a indiqué que la meilleure voie à suivre pour le groupe consiste à poursuivre les cessions et d'utiliser le produit de la vente pour réduire sa dette et pour réduire encore les coûts, a déclaré jeudi le fabricant américain de soupes.



Campbell a envoyé aujourd'hui une lettre à ses actionnaires, présentant des mesures visant à 'améliorer les performances' et à 'maximiser la valeur pour les actionnaires'.



Son conseil d'administration a confirmé dans cette lettre que la société se concentrerait sur deux activités distinctes: les snacks et les repas / boissons sur son principal marché nord-américain, tout en poursuivant la cession de deux activités non essentielles: la division internationale et l'unité produits frais. .



Le groupe a indiqué qu'il avait l'intention d'utiliser le produit de ces ventes pour réduire sa dette et améliorer son bilan. Il prévoit également d'augmenter son objectif de réduction des coûts de 150 millions de dollars.



Campbell a déclaré que son conseil d'administration avait envisagé plusieurs options, notamment la scission de la société ou même la vente de l'ensemble du groupe.



Dans son communiqué, le groupe a également mis en garde ses actionnaires, avant son assemblée générale prévue pour le 29 novembre, contre le hedge fund Third-Point, basé à New York, qui souhaite renouveler l'ensemble du conseil d'administration du groupe.



