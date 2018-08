Campbell : Credit Suisse relève son objectif de cours

31/08/2018 | 17:20

Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur l'action de 32 dollars à 36 dollars alors que le fabricant américain de soupes a annoncé qu'il vendrait une partie de son portefeuille pour se concentrer sur ses activités principales en Amérique du Nord.



Le bureau d'analyses souligne que l'équipe de direction du groupe a admis des erreurs sur la stratégie de la société au cours des dernières années, notamment les acquisitions de plusieurs entreprises en dehors des activités principales.



Alors que le Credit Suisse a relevé son objectif de cours pour prendre en compte une 'voie plus logique vers la création de valeur et des multiples de valorisation plus élevés' dans le secteur, il préfère conserver sa notation 'sous-performance' sur le titre.



'Les tendances de consommation décroissantes dans les boissons principales et les boissons V8, la pression exercée par les détaillants et le risque lors de l'intégration de Snyder rendent difficile l'adoption de nouvelles directives à long terme', indique le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

