CAMPBELL SOUP : abaisse son objectif annuel de ventes

Campbell Soup a dévoilé un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes mais des ventes décevantes. Le géant américain de l'agroalimentaire a révisé à la baisse son objectif de ventes annuelles. Au premier trimestre clos le 27 octobre, le groupe a réalisé un bénéfice de 166 millions de dollars, ou 55 cents par action, contre 194 millions, ou 64 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 78 cents, soit au-dessus du consensus qui le donnait à 71 cents. Le chiffre d'affaires net a reculé de 0,9% à 2,18 milliards. Le marché tablait sur 2,19 milliards.Les ventes de repas et de boissons ont baissé de 3% tandis que celles du snack ont progressé de 2%. Pour 2020, le groupe a revu à la baisse sa prévision de croissance des ventes, désormais attendue entre -1% et +1%, contre entre +1% et +3% auparavant, en raison notamment de la faiblesse de son activité de chips en Europe.Campbell Soup a cependant confirmé sa prévision de bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, compris entre 2,5 et 2,55 dollars.