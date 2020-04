Camtek Ltd. : Le courant acheteur devrait perdurer

Données financières (USD) CA 2020 139 M EBIT 2020 23,2 M Résultat net 2020 21,7 M Dette 2020 - Rendement 2020 - PER 2020 16,7x PER 2021 13,0x Capi. / CA2020 2,52x Capi. / CA2021 2,27x Capitalisation 351 M Prochain événement sur CAMTEK LTD. 11/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 14,67 $ Dernier Cours de Cloture 9,07 $ Ecart / Objectif Haut 87,4% Ecart / Objectif Moyen 61,7% Ecart / Objectif Bas 43,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Rafi Amit Chairman & Chief Executive Officer Ramy Langer Chief Operating Officer Moshe Eisenberg Chief Financial Officer & Vice President Shimon Koren Chief Technology Officer Yotam Stern Director