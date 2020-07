Canadian National Railway : Les cinq questions principales de l'appel sur les résultats financiers du TR2– 2020

Marchés de consommation

Bien que la pandémie ait affecté les résultats du deuxième trimestre, le CN a continué à fournir des services de transport essentiels à ses clients, témoignant de son rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale intégrée. La gamme et la diversité des produits et services offerts par le CN ont aidé les entreprises de consommation à faire preuve de résilience face à la volatilité de la demande causée par la pandémie. Plus important encore, les acquisitions récentes de TransX et de H&R ont accru notre expertise en matière de services réfrigérés, permettant au CN d'augmenter les envois de produits de consommation et alimentaires par le réseau intermodal intérieur.

Productivité

Au cours du deuxième trimestre, le CN a réagi rapidement à des baisses de volumes soudaines et importantes, atteignant des niveaux sans précédent en matière de poids et de longueur des trains, ce qui nous a permis de transporter plus de marchandises à chacun de leur départ. Nous avons réduit ces départs de 21 % sur 12 mois, soit davantage que le recul de 18 % des volumes mesurés en tonnes-milles commerciales. Nous avons délibérément augmenté le temps de séjour des trains afin de concentrer les efforts sur leur efficience en ces temps de fléchissement marqué des volumes. En ce trimestre difficile, les améliorations de la productivité ont démontré notre culture de résilience, et nous nous efforçons de réaliser

d'autres gains d'efficience.

L'orientation de la stratégie ESG

La responsabilité est au cœur de l'action du CN pour un avenir durable. Cela signifie transporter les biens de façon sûre et efficiente, respecter l'environnement, attirer et former les meilleurs cheminots issus de groupes diversifiés et contribuer à bâtir des collectivités plus sûres et plus fortes, tout en se conformant aux plus hautes normes éthiques. Tout au long du deuxième trimestre, la résilience du CN a conduit à de nombreux succès liés à l'exploitation, l'équipe ayant établi un record trimestriel en matière d'efficacité énergétique, soit la consommation moyenne de 0,88 gallon US de carburant de locomotive par 1 000 tonnes-milles brutes. Nous continuons de réduire notre empreinte carbone et de témoigner notre engagement envers les principes ESG.

Technologie

Le CN utilise des technologies de pointe pour moderniser ses activités ferroviaires. Notre Programme d'inspection autonome de la voie (ATIP) fait partie d'un programme d'essai approuvé par la FRA sur un parcours de 1 204 milles de Chicago à la Nouvelle-Orléans dans le but d'établir des objectifs de sécurité plus stricts grâce à des inspections autonomes. De janvier à mai, nous avons inspecté notre voie 17 fois plus souvent que lors des essais habituels. Nous prévoyons lancer la phase 2 de ce programme en août dans le but de réduire de moitié les inspections manuelles grâce à l'utilisation accrue de la technologie ATIP. Au Canada, nous collaborons avec Transports Canada pour lancer les essais et suivre le même schéma. Nos cheminots consacrent davantage de temps aux réparations plutôt qu'aux inspections, augmentant du coup la capacité à mesure que nous bâtissons un réseau plus sûr, plus prévisible et plus fiable. Visionnez la nouvelle vidéo sur l'ATIP.

Investir dans l'avenir du transport des céréales

Malgré les répercussions sans précédent de la pandémie sur la demande, nous avons transporté des volumes records de céréales canadiennes au cours des quatre derniers mois. Afin de soutenir les investissements de nos clients, nous acquerrons 1 500 wagons-trémies de grande capacité qui seront livrés à partir de janvier 2021, ce qui créera de la capacité et nous permettra d'expédier davantage de céréales par train. Le CN se concentre sur la croissance et est prêt pour la reprise.

