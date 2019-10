Canon abaisse une nouvelle fois ses prévisions de résultats annuels

Tokyo (awp/afp) - Le groupe japonais Canon a de nouveau réduit lundi ses perspectives de résultats 2019, pour la troisième fois cette année, invoquant notamment la prolongation du ralentissement économique mondial, sur fond de tensions commerciales sino-américaines persistantes et des effets de change défavorables.

Le fabricant d'appareils photo, de matériel de bureautique ou encore d'équipements médicaux table désormais sur un bénéfice net annuel abaissé de 20 milliards de yens à 140 milliards (1,28 milliards de francs suisses)), un bénéfice opérationnel de 188 milliards de yens (contre 215 milliards) et un chiffre d'affaires de 3625 milliards de yens (contre 3745 milliards précédemment).

Ces prévisions reviennent à une chute de son bénéfice net de 44,6% sur un an, tandis que le gain opérationnel devrait fondre de 45,2% sur un an et les ventes de 8,3%, selon un communiqué.

Canon a invoqué le ralentissement de la croissance aux Etats-Unis, en Europe et en Chine, pays dont l'industrie subit en outre "les frictions commerciales prolongées avec les Etats-Unis", selon son communiqué.

Le groupe s'attend par ailleurs à des taux de change plus défavorables pour ses résultats à partir du quatrième trimestre, avec une appréciation du yen face au dollar et surtout face à l'euro par rapport à la même période en 2018.

Au troisième trimestre, son bénéfice net est tombé à 26,5 milliards de yens (-42,7% sur un an), pour un résultat opérationnel de 38,4 milliards (-43,7%) et des ventes de 869,5 milliards (-6,2%).

Son activité a décliné sur le trimestre écoulé dans ses divisions de bureautique, d'appareils photo et d'équipements industriels. Les ventes de sa division d'équipements médicaux ont en revanche progressé, grâce notamment à de nouveaux systèmes de tomographie par ordinateur et de diagnostic par ultrasons, et à la reprise de la demande au Japon.

