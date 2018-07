Canon baisse sa prévision de ventes annuelles à l'issue du 1er semestre

Données financières (JPY) CA 2018 4 196 Mrd EBIT 2018 - Résultat net 2018 279 Mrd Trésorerie 2018 289 Mrd Rendement 2018 4,54% PER 2018 14,17 PER 2019 14,33 VE / CA 2018 1,06x VE / CA 2019 1,03x Capitalisation 4 748 Mrd Graphique CANON INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CANON INC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 3 891 JPY Ecart / Objectif Moyen 9,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Fujio Mitarai Chairman & Chief Executive Officer Masaya Maeda President, COO & Representative Director Toshizo Tanaka CFO, Director, Vice President & GM-Personnel Shigeyuki Matsumoto Representative Director & Chief Technology Officer Toshio Homma Representative Director & Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CANON INC -16.22% 42 857 FUJIFILM HOLDINGS CORP -1.66% 21 303 SEIKO EPSON CORPORATION -26.87% 6 985 BROTHER INDUSTRIES LTD -20.14% 5 331 KONICA MINOLTA INC -7.50% 4 612 DATALOGIC SPA -4.93% 2 036