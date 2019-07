Canon sabre ses prévisions après une chute du gain semestriel

Tokyo (awp/afp) - Le groupe japonais Canon a encore sabré mercredi ses prévisions annuelles 2019 après avoir enduré une chute de 50% sur un an de son bénéfice net du premier semestre, plombé par la mauvaise passe d'une partie du marché des appareils photo.

A l'issue des mois de janvier à juin, Canon a dégagé un gain net de 65,8 milliards de yens (601 millions de francs suisses), contre 134,78 milliards un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires semestriel a accusé une dégringolade de 10% sur un an à 1.770,3 milliards de yens, et son bénéfice d'exploitation s'est effondré de 52% à 83,5 milliards.

Les proportions de recul sont assez similaires à celles déjà constatées à la fin du seul premier trimestre de l'exercice calendaire.

Une fois encore, Canon a ajusté ses estimations de résultats annuels.

Le groupe table désormais sur un bénéfice net de 160 milliards, soit un plongeon de 37% sur un an, alors qu'il espérait encore 200 milliards il y a trois mois et même 240 milliards initialement.

Ses ventes annuelles devraient plafonner à 3.745 milliards (-5,2%) au lieu de 3.850 milliards attendus précédemment et 3.900 milliards escomptés au départ.

Au cours des six premiers mois de l'année, le compatriote et rival de Nikon a certes salué la bonne tenue d'une partie de la bureautique ainsi que des caméras de surveillance, mais il a déploré une moindre demande d'appareils photo à objectifs interchangeables d'entrée de gamme et de modèles compacts avancés. Il s'est en revanche félicité de la demande pour les modèles dits plein format, avec des capteurs de grande dimension offrant une qualité encore supérieure recherchée par les professionnels et amateurs avertis.

Ses ventes ont eu beau progresser dans le domaine des équipements pour le secteur de la médecine en fin de période, cela n'a pas compensé les performances moindres du 1er trimestre dans ce domaine.

Quant aux appareils destinés à la fabrication de semi-conducteurs et écrans, ils ont souffert de reports d'investissements des entreprises clientes.

afp/jh